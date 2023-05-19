Ülkenin geleceğinin, Türkiye Yüzyılı’nı gençlerle inşa edeceklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Türkiye Yüzyılı ve 2053 ve 2071 vizyonunu hayata geçirmek için gençlerimizle yol yürümeye devam edeceğiz. Bizim en büyük gücümüz inanmış bir gençliktir.” diye konuştu.

Türk gençliğinin aynı zamanda TEKNOFEST Gençliği olarak da adlandırılan bir hareketin önemli bir parçası olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Aşgın, “Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadele hareketini, Türk gençliğine emanet etti. Gençlerimiz bu mirasa sahip çıkarak ülkemizin ilerlemesine ve gelişmesine çok önemli katkılarda bulundu. Yaptıkları buluşlar, ürettikleri projeler ve hayata geçirdikleri fikirlerle Teknofest gençliği, geleceğin teknolojisiyle ilgili söz sahibi olacak bir gençliktir. Bu gençlerimiz, projeler geliştiren ve yüzyıllardır hayalini kurduklarımızı gerçeğe dönüştüren gençlerimizdir. Bu zamana kadar olduğu gibi Türkiye Yüzyılında da gençlerimizi spordan eğitime, güvenlikten siyasete, ticaretten sanata kadar her alanda ön saflarda görmek bizleri gururlandırıyor.” dedi.

Başkan Aşgın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ederek , “Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.” diye konuştu.