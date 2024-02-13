Türkiye’de 2023 yılında meydana gelen silahlı şiddet olaylarının raporu açıklandı. Karadeniz Bölgesi olayların artması ile dikkat çekerken, Çorum bölgedeki 18 il içinde 2. sırada yer aldı.

Bölgede en çok silahlı olay ise Samsun'da yaşandı.

ÇORUM TÜRKİYE’DE İLK 11'DE, BÖLGEDE 2’DE

Umut Vakfı tarafından paylaşılan ‘Türkiye Silahlı Şiddet Haritası’ raporuna göre, 2023 yılında olayların en çok yaşandığı ilk 11 il ise sırasıyla; İstanbul, Samsun, Adana, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır ve Çorum şeklinde oldu.

Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 kentte 2023 yılında yaşanan 555 silahlı şiddet olayında 266 kişi öldürülürken 517 kişi de yaralandı.

Bölgenin silahlı şiddet sıralamasında liderliğini yine; bir önceki yıla göre düşüş olmakla birlikte 74 ölümlü, 200 yaralamalı 188 olayla Samsun sürdürüyor.

ÇORUM'DA 28 ÖLÜMLÜ 112 OLAY OLDU

Samsun’u 28 ölümlü, 112 olayla Çorum, 31 ölümlü, 24 yaralamalı 41 olayla Trabzon izliyor. Bayburt 3 ölüm, 2 yaralamalı 4 olayla en az silahlı olayın yaşandığı şehir...

Yine aynı rapora göre, 2023 yılında 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Basına yansıyan bu olaylarda 2 bin 318 kişi ölü, 3 bin 820 kişi de yaralandı. Yaşanan silahlı şiddet olaylarının 3 bin 212’sinde ateşli silahlar, yüzde 15’ine denk gelen 561’inde ise kesici aletler kullanıldı. Raporda 505 olayla en çok olayın yaşandığı kent İstanbul olurken, Erzincan yaşanan bir olayla son sırada yer aldı.