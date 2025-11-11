Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Teşkilat Başkanı Orhan Sakınmaz, şu görüşleri dile getirdi:

“Bilindiği üzere Çorumlu pazarcının patates tezgâhı tüm Türkiye'de dikkat çekmiş, pazarlardaki olumsuz tablonun simgesi haline gelmişti. Tüm kesimler bu konuda görüş açıklarken, olay büyük ilgi çekmişti, toplumun medya ile birlikte hareket etmesi Türkiye gündemini belirlemiş, bir farkındalık oluşmuştu. Bu farkındalığı ülkemizin asıl sorunlarında maalesef göremiyoruz. Genel medyanın maalesef asıl sorunlarda iktidar ile paralel hareket etmesi halkı pasifize etmektedir. İstenildiğinde patates tezgâhında olduğu gibi bir gündem oluşturulabilir, çünkü memleket maalesef patates tezgâhına döndü.

Türk Petrol ve birçok şirketteki yolsuzluk, kara para aklama işleri, futboldaki yüzlerce topçunun kumar batağına batmış olması, ki bunda yine iktidar en büyük suçludur. Geldiklerinde 500 olan iddia bayiini 5 bine çıkardılar, bir elin parmaklarını geçmeyen kumar sayısını onlarca çeşide çıkardılar. Sonuç, kumarbaz bir nesil meydana geldi. Merkez Bankası’ndaki yolsuzluklar, bir başkan yardımcısının tutuklanması ile sonuçlandı. Muhalif belediyelerde ortaya çıkan ve iktidar medyasının ballandıra ballandıra duyurdukları yolsuzluklar ise aslında halka şunu düşündürmeliydi. Bunlar yapılırken siz neredeydiniz? Size verilen yetkiler, bu gibi olayları önlemek içindi, siz ise bu devasa güçle devlet imkânları ile bak sadece biz değiliz, sadece bizde olmuyor havasını vermekten başka bir iş yapmıyorsunuz olmalıydı. Maalesef iktidar ve medyası bu yönlendirmeyi yapmadığı için patatesçi Çorumlu pazarcı kadar karşılık bulamadı bu devasa sorunlar.

Görüldüğü gibi tüm memleketi patates tezgâhına çevirdiler. Türkiye hem maddi hem manevi çıkmazdadır. Ustaca gündem değiştirilerek, baskı kurularak, erken bir seçimin ertelenmesi, telafisi olmayan büyük zararlar açmaya devam etmektedir. Zarar ortadadır ve halk bu büyük kandırmacaların farkına varmaktadır artık. Bu bozuk düzen, adil bir düzenle derhal değiştirilmelidir. Bu vatan, bu millet alternatifsiz değildir.”

