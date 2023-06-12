Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde Lüksemburg’la olan maçı Ekim ayında Çorum’da oynanacak.

20 Eylül 2023 tarihinde başlayacak UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde mücadele edecek Kadın A Milli Takımı'nın karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak statlar belirlendi. 5 gruptan oluşan C Ligi'nde Lüksemburg, Litvanya ve Gürcistan ile birlikte 2. Grup'ta yer alan Türkiye; rakiplerini Elazığ, Çorum ve Mersin'de konuk edecek.

Milliler, 26 Eylül’de, Yeni Elazığ Stadyumu’nda Litvanya ile, 31 Ekim Salı günü Çorum Şehir Stadyumu’nda Lüksemburg’la, 5 Aralık Salı günü ise Gürcistan’la Mersin Stadyumu’nda karşılaşacak.

