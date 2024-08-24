Ahlatcı Çorum FK, Bandırmaspor’la tarihinde dördüncü kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Bandırmaspor’la daha önce geçen sezon olmak üzere ligde 2 kez, Türkiye Kupası’nda ise 1 kez olmak üzere resmi maçlarda 3 kez karşılaştı. İki takım arasında geçen sezon oynanan 2 lig maçı da 0-0 biterken, 2017-2018 Sezonunda oynanan Türkiye Kupası maçını Ahlatcı Çorum FK kazandı. 19 Eylül 2017’de, Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanan maçı 55.dakikada Mert Sarı’nın golüyle 1-0 kazanan Ahlatcı Çorum FK 4.tura yükselmişti.

İki takım, 1 kez de hazırlık maçında karşılaştı. Geçen sezon hazırlık döneminde Bolu’da yapılan karşılaşmayı Bandırmaspor 2-1 kazanmıştı.