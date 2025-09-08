Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Okul öncesi eğitime başlayanlar ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenmişti. Ortaokula başlayan öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması için bu hafta yapılacak rehberlik çalışmaları da 12 Eylül'e kadar sürecek.

Bakanlıkça, tüm kademelerde 18 milyona yakın öğrenci ve yaklaşık 1,2 milyon öğretmenin dersbaşı yaptığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, 184 milyon 455 bin 297 ders kitabı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.

Muhabir: AA AJANS