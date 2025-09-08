Çorum Eczacı Odası, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarı dileklerinde bulundu. Oda açıklamasında, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğu vurgulandı.

Çorum Eczacı Odası, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, öğrencilerin bilgi ve umutla dolu bir yolculuğa çıktıkları belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“İlk ders zili çaldı, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız yeniden bilgiyle, emekle ve umutla dolu bir yolculuğa çıktı. Yeni eğitim ve öğretim döneminin, başta öğrencilerimiz olmak üzere, velilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.”

Açıklamada, öğrencilerin geleceğin doktoru, eczacısı, öğretmeni, hakimi, savcısı, mühendisi, mimarı, askeri ve polisi olacağı hatırlatılarak, “Onların omuzlarında yükselecek olan bu ülkenin aydınlık yarınları için en büyük görevimiz, onları bilgiyle, erdemle, milli ve evrensel değerlerle donatmaktır” denildi.

Eczacı Odası, eğitime verilen desteğin ülkenin geleceğine yapılan katkı olduğuna dikkat çekerek, “Mesleğimizin temelinde yer alan insan sevgisi ve topluma hizmet anlayışıyla, eğitime yapılan her yatırımın aslında geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımızın bilimin ışığında, özgüvenle ve ahlakla yetişmesi, ülkemizin en büyük güvencesi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Mesajda ayrıca öğretmen ve velilere de teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Çorum Eczacı Odası olarak tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyor, öğretmenlerimize özverili emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, ailelerimize ise çocuklarının yanında gösterdikleri sabır ve fedakârlıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. Unutmayalım: Çocuklarımızın hayalleri, bizim geleceğimizdir.”

