Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükeşki ile görüştü.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı Ali Düşmez’in selamını ileten Ferhat Arıcı, A Milli Futbol Takımımızın 19 Haziran’da, Samsun’da Galler ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçı için Çorum’a 50 kişilik kontenjan verilmesini talep etti. Talebe olumlu yanıt veren Büyükekşi, maçı Çorum’dan izlemek isteyenler için 50 bilet ayıracaklarını kaydetti.

(Hüseyin AŞKIN)