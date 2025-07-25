Damar, özellikle Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar sınırlarını geçen büyük yangında yaşanan trajediye dikkat çekerek, “19 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu alevlerin ortasında kaldı. Maalesef 5 AKUT gönüllüsü ve 5 orman işçisi hayatını kaybetti, 14 kişi ise hastanelerde tedavi altında” dedi.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Damar, yangınlara karşı alınan önlemlerin yetersizliğini eleştirdi. “Şehitler diyarı Eskişehir ve Afyonkarahisar, bir kez daha acıya boğuldu” diyen Damar, iktidarın yangınlara ve çevre felaketlerine karşı kayıtsız kaldığını savundu.

Damar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İktidar, gösterişe ve yandaşa verdiği önemi ormanlara vermiş olsaydı, bu yangınların söndürülmesi bu kadar uzun sürmezdi. TBMM'deki milletvekilleri, Türkiye'nin gerçek sorunları yerine farklı gündemlerle meşgul oluyor. Eğer bu ülkeyi düşünselerdi, belki bugün bu acıları yaşamazdık.”

Meclis’te iklim değişikliği ve çevre politikaları konusunda yeterli adım atılmadığını söyleyen Damar, mevcut siyasi yapıyı da eleştirdi. “Milletvekillerini halk değil, parti başkanları seçiyor. Bu düzen değişmediği sürece halkın sorunları çözülmeyecek” ifadelerini kullandı.

İktidarın gündeminin vatandaş, emekli ya da esnaf olmadığını iddia eden Damar, “Bu milletin yaşadıklarını yaşamadıkça yok olmayacaklar. Tarih yaşananlara tanıklık edecektir” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi