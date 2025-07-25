Çorum Belediyesi, Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO) için özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz parkur çalışmaları başlatıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında sınava girecek adaylara önemli bir fırsat sunan program, 28 Temmuz - 12 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu’nda yapılacak olan çalışmalarda, adaylar sınav parkuruna benzer şekilde hazırlanan alanda birebir deneme imkânı bulacak. Hafta içi her gün 09.00-12.00 saatleri arasında yapılacak antrenmanlarda, uzman eğitmenler eşliğinde sınav provası yapılabilecek.

“GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gençlerin hayallerine ulaşmaları için her alanda destek vermeye devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Spor Bilimleri Fakülteleri ve BESYO’ya hazırlanan gençlerimize yönelik özel parkur çalışmalarımız tamamen ücretsiz. Bu çalışmalarla, gençlerimiz sınav öncesinde hem kondisyonlarını test edecek hem de sınav stresini aşma fırsatı yakalayacak. Tüm adaylarımıza başarılar diliyor, hepsini parkur çalışmalarımıza bekliyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi