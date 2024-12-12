Türkiye bu vahşetle sarsıldı! Esra Erol’un gündeme getirdiği Keskin ailesinde yaşananlar kan dondurdu.

Keskin ailesinde kan donduran vahşet Esra Erol’un gündeme getirdiği dehşet verici olayın her bir anı kan dondurdu!

Esra Erol’da programına katılan 26 yaşındaki Vefa Keskin, yıllarca babasının kendini mehdi ilan etmesi ve annesinin cennete gitmek için 17 doğum yaptığını, 5 kardeşinin ise canice nasıl öldürüldüğünü anlattı.

Esra Erol’da programına konu olan “Keskin Ailesi” olayı Türkiye gündemine bomba gibi düştü. 26 yaşındaki Vefa Keskin’in aile içinde yaşadıkları herkesin kanını dondurdu.

KENDİNİ MEHDİ İLAN ETTİ, BİAT İSTEDİ

Baba Hüseyin Keskin’in kendini mehdi ilan ederek herkesin ona biat edip uğruna can vermelerini istemesi, tüm aile üyelerine psikolojik ve fiziksel şiddet gösterdiği ortaya çıktı. Vefa Keskin o evde olanları anlatırken yaşadığı korku ekranlara yansıdı.

CENNETE GİTMEK İÇİN

5 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Vefa Keskin’in açıklamalarına göre, annesi Ceyhan Keskin “cennete gitme” vaadiyle 17 çocuk dünyaya getirdi. Ancak baba Hüseyin Keskin’in bu çocuklardan beşini “cennete göndermek” adına öldürdüğü ve gömdüğü iddiası, tüm Türkiye’yi şoke etti.

OKUL, HASTANE, AĞLAMAK

VE TELEVİZYON YASAK

Vefa Keskin, babasının hastanelere güvenmediğini ve annesinin tüm doğumlarını evde yaptırdığını söyledi. Ayrıca ev içerisinde ağlamanın Televizyon izlemenin ve gülmenin yasak olduğunu da belirtti.

“ŞİDDET GÖRMEK

SEVGİ GÖSTERİSİ”

Yıllarca aile büyüklerinden türlü türlü işkenceler görüp ağlamamaları için bunun sevgi göstergesi olduğuna inandırılan Vefa, “1,5 yaşındaki kardeşim boğularak öldürüldü. Ben ve diğer kardeşlerim çeşitli işkencelere maruz kaldık.” İfadelerini kullandı.

BABA MÜEBBET ALDI, ANNE, AĞABEY VE

TEYZE OLANLARA SAĞIR VE DİLSİZ KALDI

Baba Hüseyin Keskin, yıllar önce Vefa ve 2 kız kardeşinin verdiği mücadele sonucu Armağan isimli çocuğunu öldürmekten dolayı müebbet hapis cezası alarak cezaevine gönderildi.

Vefa Keskin, Anne ve teyzesinin herşeyi görüp susarken ağabeyi Erdem Keskin’in ise babadan kalan görevi devraldığını söyleyerek Esra Erol’dan o evde yaşayan kardeşlerini kurtarmak için yardım istedi.

Editör: HABER MERKEZİ