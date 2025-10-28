Kulüpten yapılan açıklamada, TFF Başkanının hakemlerin isimlerini paylaşması gerektiğinin önemine vurgu yapılırken, Çorum FK’nın, Türk futbolunun temizlenmesine yönelik atılacak her adımın destekçisi olduğunun altı çizildi.

Açıklama şöyle: “Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabının bulunduğunu ve 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığını kamuoyuna açıklamış olmasını büyük bir üzüntü ve endişeyle takip etmiş bulunuyoruz.

Sayın Başkan’ın açıklamasının devamında, Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun gerekli işlemleri derhal başlatacağını ve kısa süre içerisinde bahis faaliyetlerinde bulunan hakemlerin hak ettikleri cezaları alacaklarını belirtmiş olmasını ise memnuniyetle karşılıyoruz.

Saha içinde adil mücadelenin, dürüstlüğün ve futbolun ruhunun koruyucusu olan hakemlerin, üzerlerinde en ufak bir şüphe oluşturacak her türlü davranıştan kaçınmaları elzemdir.

Bilindiği üzere özellikle son dönemlerde hakem hataları çokça tartışılır olmuş ve birçok camia bu hatalardan olumsuz etkilenmiştir. Kulübümüzün de geçmişte bu hatalar sebebiyle mağduriyet yaşadığı kamuoyunun takdirindedir. Ancak bugüne kadar bu hataların kasıtlı veya art niyetli yapıldığına dair hiçbir iddiayı gündeme getirmemeye, futbolun içinde görev yapan hiçbir hakemi suçlayıcı bir tutum içinde olmamaya özen göstermiş bulunmaktayız.

Ne var ki, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun son açıklamaları sonrasında, bahis faaliyetlerine karıştığı tespit edilen hakemlerin isimlerinin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması ve bu kişilere yönelik gerekli yaptırımların ivedilikle uygulanması, Türk futbolunda adaletin yeniden tesis edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Bundan sonraki süreçte futbol camiasına düşen görev; Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu süreci etkin, kararlı ve adil bir biçimde yürütmesine destek olmak, soruşturmanın şeffaflıkla ilerlemesini sağlamak ve elde edilen tüm bulguların kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşılmasına katkı sunmak olmalıdır.

Bu doğrultuda, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, Çorum Futbol Kulübü olarak Türk futbolunun temizlenmesi adına atılacak her adımın arkasında duracağımızı ve Sayın Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bu konudaki kararlı duruşunu desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”