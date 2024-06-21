Türkiye Badminton Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 9-11 Yaş Yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası Çorum'da yapılacak.

26-30 Haziran tarihleri arasında Çorum Yeni Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan şampiyonada Çorum'u temsil edecek sporcular da belli oldu. Badminton İl Temsilcisi Bayram Aydın tarafından yapılan açıklamada, Çorum'u Yazı Çarşı Spor Kulübü, Halk Eğitim Spor Kulübü ve Çorum Yıldızları Spor Kulübü'nden 10 sporcunun temsil edeceği belirtildi. Aydın, 11 yaş altı kategorisinde Hatice Mol, Erdem Erdemirci, Yusuf Kayra Çakır, Melek Özyılmaz, Yaren Şahbaz ve Yusuf Emre Aydın, 9 yaş altı kategorisinde ise Eymen Şahbaz, Melis Çakır, Elif Sarıalioğlu ve Tunahan Çakır'ın madalya mücadelesi vereceğini ifade etti.

Editör: RIFAT KARA