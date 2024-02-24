Yazar ve aktivist Turgut Tunç’un ikinci kitabı “Aynadaki Ben Heybemde Hikayeler”, Afrika’da temiz suya erişemeyen yüzlere insana umut olacak.

“Yazmayı Sevmiyorum Ama Anlatacak Çok Hikâyem Var” diyerek okurların karşısına çıkan yazar Turgut Tunç, yeni kitabı Aynadaki Ben Heybemde Hikayeler’in imza gününde ÇORUMGAZ ve ÇEDAŞ ailesi ile bir araya geldi.

Ahlatcı Plaza’da gerçekleştirilen organizasyona misafir katılımcıların yanı sıra Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara ile birlikte birçok personel katılım sağladı.



Tunç, “gitmediğiniz yer sizin değildir” diyerek söze başlarken, Afrika bölgesinde Türkiye’nin yaptığı yardımlar karşısında bölge insanının duyduğu büyük mutluluğu, çektikleri belgeseli, çocukların zor koşullar altında eğitim görmesini, yaşam mücadelesini ve bölgede yaşanan zorlukları anlattı.

30 yıl boyunca bir yardım gönüllüsü olarak şahit olduğu sıra dışı anların fotoğrafları ile başlayan söyleşi, Turgut Tunç’un tüm katılımcılara kitabını tek tek imzalaması ile sona erdi.

Yazar Turgut Tunç, N’djamena / Çad bölgesinde eğitim gören çocukların medrese elinde “löh”ü ile yazılan Kur-an’ı Kerim sayfasını günün anısına Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman’a hediye etti.

Kasım Kahraman ise yaptığı konuşmada; Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu, pandemi döneminde diğer ülkelere ilaç, aşı ve insani yardım malzemesi yardımında bulunduğunu anlatarak, çok daha güçlü bir ülke olmamız ve zor durumdaki ülkelere, mazlum insanlara yardımcı olmamız gerektiğinin altını çizdi.

Kahraman, organizasyona katılan, Çorumgaz personeline güzel ve doyurucu bilgiler veren Turgut Tunç’a teşekkür etti.

Verilen bilgiye göre; her 600 kitaptan elde edilen gelirle Afrika’da 1 su kuyusu açılacak ve 300 haneli bir köy suya kavuşacak. Yazar, kitabında Afrika’ya son yıllarda gerçekleştirdiği ziyaretleri ve gözlemlerini kaleme alıyor; Çad, Malavi, Nijer, Filipinler başta olmak üzere Afrika ülkelerinde yapılan organizasyonlar ile Türkiye’deki insani yardım çalışmalarında dikkat çeken önemli anekdotları aktarıyor. (Haber Merkezi)