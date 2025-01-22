Türkiye, Kartaltkaya'de bulunan Grand Otel'de çıkan yangında kaybettiği 76 canına ağlıyor... Kiminin babası kiminin annesi kimin oğlu yangında can verdi.... Yangında kayıp ihbarları da sosyal medyaya düştü... Acı haberler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasının ardından gelmeye başladı.

AKP BOLU MİLLETVEKİLİNİN AİLESİ

13. katta konaklayan ve haber alınamayanlar arasında eski AKP Bolu Milletvekili Mehmet Güner’in kızı, damadı ve torunlarının da bulunduğu öğrenildi.

SÖZCÜ YAZARI NEDİM TÜRKMEN'İN KIZININ YARDIM ÇIĞLIKLARI MAALESEF YANIT BULAMADI

Sözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesinden haber alınamadığı bildirilirken acı haber geldi. Nedim Türkmen ile eşi Ayşe Neva, 18 yaşındaki kızı Ala Dora ve 22 yaşındaki oğlu Yüce Ata'nın yangında hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberden önce Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in kızı Alya Türkmen’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Grand Kartal 9013 oda, piste bakan taraf. Ailemden haber yok, yangında mahsuruz. Acil yardım!" ifadeleriyle yardım çağrısı yürekleri dağladı.

NEDİM TÜRKMEN KİMDİR

Orduspor Kulübünün eski başkanlarından Nedim Türkmen, 1 Mayıs 1966 tarihinde Ordu'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede yaptı. Ankara Üniversitesi'nde mali ve vergi hukuku derslerine girdi. 2004 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'nda Kamu Maliyesi derslerine girdi. Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin kurucusu ve sahibi olan Türkmen, evli ve üç çocuk babasıydı.

Türkmen, 1 Haziran 2009'da yapılan Orduspor kongresinde 116 oy ile Orduspor Kulübü Başkanı seçildi. Göreve geldikten iki yıl sonra Orduspor'un 26 yıllık Süper Lig özlemine son verdi. Dünyaca ünlü teknik direktör Hector Cuper'i Orduspor'un başına getirerek dikkatleri üzerine çekti.

Nedim Türkmen, Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.

FENERBAHÇE SPORCUSU VEDİA NİL APAK VE ANNESİ FERDA APAK DA HAYATINI KAYBETTİ

Fenerbahçe, 2014 doğumlu sporcularından Vedia Nil Apak ve annesinin Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında hayatını kaybettiğini açıkladı. Fenerbahçe kongre üyesi olarak baş sağlığı dilediği hayatını kaybeden genç sporcu Vedia Nil Apak'ın babasının Mehmet Apak'ın Koç Holding'te Muhasebe Direktörü olduğu öğrenildi.

Yangında hayatını kaybedenler arasında Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Doğan'ın eşi Bolu'nun tanınmış iş insanlarından Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin'in de olduğu öğrenildi.

GALATASARAY'DAN DA ACI HABER

Galatasaray, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin arasında eski sporcusu Mehmet Cem Doğan ile eşinin ve kızının da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TED'İ YIKAN HABER

TED İstanbul Koleji, 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu, 9. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

TED Ankara Koleji, 10. sınıf öğrencisi Eren Bağcı'nın ölüm haberini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN DA BİR ACI HABER GELDİ

Öte yandan ekonomist Özgür Demirtaş, arkadaşı akademisyen Atakan Yalçın'ın ailesiyle birlikte yangın olan otelde olduğunu belirti. Demirtaş arkadaşı Yalçın için önce "Çok yakın arkadaşımdan haber alamıyoruz. Türkiye’nin en değerli akademisyenlerinden Atakan Yalçın. Oteldelermiş. Ahh ahh" paylaşımında bulundu. Ünlü ekonomist akademisyen arkadaşı Yalçın'ın acı haberini duyurdu. Demirtaş, akademisyen Atakan Yalçın'ın yangında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koç Üniversitesi ardından Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Atakan Yalçın’ın Bolu'da meydana gelen otel yangınında kızı Elif Derin Yalçın ile birlikte hayatını kaybettiğini ortaya çıktı.

DOKTOR VE ÖĞRETMEN ÇİFT, 3 ÇOCUĞUYLA YANGINDA CAN VERDİ

Grand Kartal otelinde çıkan yangında hayatını kaybeden 76 kişiden 5’i de Çetiz ailesi oldu.

Mersin Bozyazı nüfusuna kayıtlı öğretmen Habibe, Ankaralı doktor eşi Ahmet, ikiz çocukları Sedat ve Vedat ile küçük çocukları Esat Çetiz, tatil yaptıkları otelde çıkan yangın faciasında yaşamını yitirdi.

Ailenin cansız bedenlerinin otopsinin ardından Ankara’da toprağa verileceği belirtildi.

OYAK ÇİMENTO'DAN ACI DUYURU

Oyak Çimento resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bolu Fabrika Direktörü Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vahim yangında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aşçı Eslem Uyanık da hayatını kaybetti.

Bursalı diş hekimi Yasemin Boncuk Tüzgiray, diş hekimi olan eşi Erhan Tüzgiray, çocukları Defne Tüzgiray ve Demir Tüzgiray da otelde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Sınav Eğitim Kurumları'nda okuyan Nehir Sarıtaş, Doruk Sarıtaş, velimiz Yılmaz Sarıtaş yangında hayatını kaybetti. Kurum baş sağlığı mesajı yayınladı.

Vicat Türkiye, AR-GE ve Kalite Direktörü Ayşemin Elif Doğan ve kızı Ayşe Maya Doğan'ın öldüğünü duyurdu.

AYNI AİLEDEN 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında, Bolu’da avukatlık yapan Yüksel Gültekin ailesinden 7 kişiyi kaybetti. Yüksel Gültekin'in oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve 3 torunu yaşamını yitirdi.

Baba Gültekin, sabah saatlerinde çocuklarından haber alamayınca yakınlarıyla birlikte bölgeye gelmişti.

Uzun süre otelin önünde umutla ailesinden iyi haber gelmesini bekleyen Gültekin, bir süre sonra ailesinden 7 kişinin hayatını kaybettiğini haberiyle büyük acı yaşadı.

İncelemelerde bulunmak için bölgeye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır da yakınlarını bekleyen baba Gültekin’den bilgi almıştı.

FMV IŞIK OKULLARI DA MESAJ YAYINLADI

FMV Işık okulları da acı bir taziye mesajı yayınlayarak Mavi Doğan ve Doğa Doğan'ın da yangında hayatını kaybettiğini açıklandı. Okul yaptığı açıklamada iki öğrencisinin anne ve babasının da hayatını kaybettiğini duyurdu.

İELEV Okulları'nda 7 . sınıfta okuyan Pelin Güngör, annesi Burcu Güngör, babası Kıvanç Güngör ve kardeşi Kerem Güngör hayatını kaybetti.

Yine aynı okulun ortaokulunda okuyan Vedia Nil Apak, annesi Ferda Apak da yangında hayatını kaybetti.