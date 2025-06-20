Yeni görevine başlayan Osman Yıldırım, ilk olarak Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Vali Çalgan, Osman Yıldırım’a yeni görevinde başarılar dileyerek, çalışmalarında kolaylıklar temenni etti. Ziyaret sırasında kurumlar arası iş birliği ve iletişimin önemi vurgulanırken, Çorum’daki iletişim altyapısının güçlendirilmesine yönelik beklentiler de dile getirildi.

Osman Yıldırım’ın, önceki görevlerinde edindiği tecrübeyle Çorum’daki görevinde de başarılı çalışmalara imza atması bekleniyor.

Editör: KEMAL YOLYAPAR