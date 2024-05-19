19 Mayıs 1919 tarihinin hafızalarda silinmemek üzere nakşedilen özel ve özellikli bir tarih olduğunu belirten Milletvekili Ahlatcı, “O gün Ya İstiklal Ya Ölüm diyerek üzerine karanlık ve karamsarlık çökmüş Anadolu’da şavkı gittikçe artan bir ışık yakan Mustafa Kemal’in, milleti istiklal aşkıyla ayağa kaldırdığı gündür” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 16 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkıp 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı istiklal yolculuğunun ilk adımlarının attığını hatırlatan Ahlatcı, 19 Mayıs’ın, millet hafızasına nakşettiği aynı iradenin, aynı kararlılık ve aynı mana bütünlüğünün bugün de bu topraklarda dipdiri ve canlı olduğuna dikkat çekti.

Ahlatcı, “Bizim milletimiz için 19 Mayıslar sadece bir deniz yolculuğunun karaya ayak basılmasıyla sonuçlanan kuru bir kavuşmadan, o kavuşmanın yıldönümünden ibaret değildir. 19 Mayıs, milletimizin tarihin akışı içinde defalarca yaptığı yeni başlangıçlardan, milletimiz için son bekleyenleri, son planlayanları hüsrana uğratan ayağa kalkışlardan, tarihin dönüm noktalarından biridir. 19 Mayıslarda biz o tarihin yüklendiği mana bütünlüğü ve mirastan geleceğimiz için dersler çıkarırız. O derslerden biri birliktir. Tarihin en çetin imtihanlarından geçerek çelikleşmiş birlik hasletimiz, her zorluğu aşmada milletimizin yaslandığı ve asla vazgeçmeyeceği en temel değerdir. Bir diğeri, şartlar ne olursa olsun umutsuzluk, karamsarlık ve teslimiyetin milletimizin karakteri olmadığıdır. Nitekim milletimiz, 19 Mayıs’ın manevi mirasının sadece hatıralarda yaşamadığını dip diri ayakta olduğunu, 2016’nın Temmuzunda istiklalini ve istikbalini teslim almak isteyenleri teslim alarak göstermiştir. Milletimizin karakter özelliği olan istiklal aşkı ile bu irade ve kararlılık istikbalimizin de teminatıdır” ifadesini kullandı.

Ahlatcı, “Bu duygu ve düşüncelerle Samsun’da hürriyet ateşini yakan Ulu Önder Atatürk’ü, milletimizin istiklal ve istikbal yolculuğunda ona eşlik eden silah arkadaşlarını, yokluk ve yoksulluk içinde verdiği mücadeleden birliğe ve birbirlerine sarılarak zaferle çıkan ecdadımız ile aziz şehitlerimizi ve onların yaktığı istiklal meşalesinin sönmesine izin vermeyen demokrasi şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anarken, şuur, idrak ve nitelikleri ile gurur kaynağımız olan ve en büyük zenginliğimiz olarak gördüğümüz, Cumhuriyetimizi yaşatma ve yüceltme mesuliyetini tevdi ettiğimiz, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm milletimizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ