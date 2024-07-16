15 Temmuz’un Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığını ve istiklal ruhunu tüm dünyaya haykırdığı bir gece olduğunu kaydeden Çıplak, “Bu gecede, hain FETÖ darbecileri, milletimizin iradesini kırmak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak için alçakça bir saldırı girişiminde bulundular. Ancak Türk milleti, bu hain saldırıya karşı kahramanca direndi ve demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha kanıtladı. Bu direnişin öncülüğünü yapan, canlarını hiçe sayarak tanklara göğüs geren kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Onların sayesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı gökyüzünde dalgalanmaya devam etti” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’un Türk milletinin asla yenilmeyeceğini ve esaret altına girmeyeceğini bir kez daha gösterdiğini belirten Çıplak, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Aziz milletimiz, 15 Temmuz'dan ders almalı ve birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Bu hainler, milletin birliğini bozmak ve ülkeyi kaosa sürüklemek istediler. Ama başaramadılar. Çünkü Türk milleti, birlik ve beraberlik olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelebilecek güce sahiptir. Bu vesileyle, sizlerden birlik ve beraberliğimizi korumak için her zaman tetikte olmanızı ve hainlere fırsat vermemenizi rica ediyorum. Unutmayalım ki, Türkiye Cumhuriyeti, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Bu vatanı korumak, hepimizin görevidir. Haydi hep birlikte, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da yüceltelim ve mazlum milletlere örnek olalım. Yaşasın Türk milleti. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Ruhumuz şehitlerimizle, kalbimiz gazilerimizle olsun. Allah'ım bizleri birbirimize ve vatanımıza muhtaç etmesin. Amin!”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ