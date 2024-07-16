15 Temmuz ruhuyla Kadeş Meydanı’nda buluşan Çorumlular ilk gün gibi yine tek yürek oldu. Çorum Belediyesi Mehter takımının gösterisi ile başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Müftü Şahin Yıldırım tarafından yapılan dua ile devam etti.

Programda bir konuşma yapan Vali Zülkif Dağlı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin aziz milletimizin birliğine bütünlüğüne bağımsızlığına kasteden alçakça bir girişim ve demokrasimize yapılan çok büyük bir saldırı olduğunu söyledi.



Türk halkının demokrasi ve seçilmiş iradeyi korumak için 15 Temmuz’da destansı bir direniş gösterdiğini vurgulayan Vali Dağlı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılık hain girişimi geri püskürttü. Milletimiz verdiği bu ikinci Kurtuluş mücadelesi ile bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha ilan etti. Onurlu dik duruşuyla birlik beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu topraklarda sonsuza kadar yaşayacağını gösterdi. Devlet, millet bütünleşmesiyle ortaya konulan bu mücadelemiz demokrasiye sahip çıkma noktasında tüm dünyaya örnek teşkil etti. Bunlar çok önemli değerlerdir. Bu milletin zaferidir. Bu yüce Türk milleti bin yıl önce Malazgirt'te hangi inançla ve kararlılıkla Anadolu'nun kapılarını bizlere açmışsa Çanakkale Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'nda Kıbrıs Barış Harekatı'nda ve 15 Temmuz'da aynı mücadeleyi yaptı. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar hangi hainliği düşünürlerse düşünsünler Malazgirt ruhumuzu, Çanakkale ruhumuzu, milli mücadele ruhumuzu her zaman koruyacağız. Bu aziz millet ülkemizi Türkiye'nin geleceğini, ay yıldızlı bayrağı namertlere çiğnetmedi, çiğnetmeyecek” dedi.



“Tüm halkımız bilmektedir ki bunlar dün Asala, bugün ise FETÖ, PKK ve DEAŞ olarak karşımıza dikilmektedir” diyen Vali Dağlı, “Bugün birliğimizi, kardeşliğimizi istemeye şer güçler çirkin senaryolarından kirli oyunlarından geri durmayacaklar ve isimleri değişmek suretiyle karşımıza geri geleceklerdir. Çünkü bunlar 100 yıl önce Sevr'i ve emellerini gerçekleştiremeyenlerin uzantılarıdır. 15 Temmuz vesilesiyle toplumsal hafızamızı tutacağız. Demokrasimizi daha fazla güçlendireceğiz. Şehitlerimizi ve gazilerimizi her daim anacağız. Türkiye Cumhuriyeti devleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli aşacak güce imkânına ve kararlılığa sahiptir. Bunun için ihtiyacımız olan en önemli şey milletimizin birliği ve beraberliğidir. Millet olarak bunların karşısında durduk bundan sonra da duracağız. Bu oyunlara karşı bilinçli olmak, birliğimize ve beraberliğimizi güçlendirmek kardeşlik duygularımızı pekiştirmek ortak varlığımız olan cumhuriyetimize sahip çıkmak ülkemiz ve milletimizi yarınlara taşımak için azim ve kararlılıkla çalışacağız” şeklinde konuştu.



Programa AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve protokol üyeleriyle, vatandaşlar katıldı.