Çorum Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi tarafından Çorum-Ankara yolu üzerindeki Koparan mevkiinde yaptırılan “Şehitler Çeşmesi” düzenlenen törenle birlikte açıldı.



Açılış törenine Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı M. İhsan Çıplak ile protokol üyeleri katıldı.

Çorum’un girişinde yolcuların hizmetine sunulan bu anlamlı ve önemli eserin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Dağlı, şehitler anısına yaptırılan Şehitler Çeşmesi’nin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.