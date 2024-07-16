Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, beraberindeki heyet ile birlikte, 15 Temmuz şehitleri Ali Karslı ile Ümit Çoban’ın ailelerine ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde 15 Temmuz şehitleri ve vatan için canlarını feda eden tüm şehitler rahmet, minnet ve dualarla yad edildi.

Ziyaretlere Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın katıldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR