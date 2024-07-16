15 Temmuz darbe girişiminde vatanın birliği, dirliği ve bütünü için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen 15 Temmuz şehitleri Mustafa Avcu ve Ali Karslı, düzenlenen törenlerle kabirleri başında anıldı.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Vali Zülkif Dağlı beraberinde AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile birlikte 15 Temmuz şehidi Mustafa Avcu'nun Eskikaradona Köyü'ndeki kabrini ve ailesini ziyaret etti. Protokol üyeleri, şehit J. Er Hamza Bıçakcı’nın kabrini de ziyaret etti.

Vali Dağlı ve protokol üyeleri 15 Temmuz şehidi Ali Karslı'nın Hıdırlık Mezarlığı’ndaki kabrini de ziyaret ederek şehitler için dua ettiler.