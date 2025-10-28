CHP Çorum İl Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Törene, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, il genel ve belediye meclisi üyeleri ile partililer katıldı.

Törende konuşan İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet’in çağdaş Türkiye’nin temeli olduğunu kaydederek, “Bugün bizlere düşen görev, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmak, onu demokrasiyle, laiklikle ve sosyal adaletle taçlandırmaktır” dedi.

Cumhuriyetin sonsuza kadar payidar kalacağını belirten Solmaz, “Bu gücün mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu eşsiz ülkenin vatandaşları, Cumhuriyetimizin 102. yılını bütün dünyaya duyurmak yerine kendine bahanelerden zırh yapanlara ve kişisel ihtiraslarına feda edilemeyecek kadar değerlidir” ifadesini kullandı.

Milletvekili Mehmet Tahtasız ise, Cumhuriyet değerlerinin saldırı altında olduğunu ifade ederek, “Biliyoruz ki karanlık uzun sürmez, sürmeyecek! Baskı sonsuza kadar hüküm süremez, sürmeyecek. Yeter ki biz inanalım, birlikte duralım, omuz omuza yürüyelim. Bu ülkeyi nasıl sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştırdıysak, cennet vatanımızı yeniden halkın iktidarıyla, yeniden adaletle, yeniden huzurla buluşturacağız” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi