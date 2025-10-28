Konserde, Dinçer Şimşek, Rıza Aydın, Emrah Şahin, İsmail Bilgin, Orhan Barış Tunç, Fikret Özpolat ve Hüseyin Uysal gibi usta isimler sahne aldı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konseri Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve çok sayıda müzik sever izledi.

Anadolu’nun sesi olan bağlama eşliğinde sunulan ezgiler, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Katılımcılar konseri büyük bir ilgi ve beğeniyle takip etti.

Vali Ali Çalgan, konser sonunda sahne alan sanatçıları tebrik ederek, bu anlamlı geceye katkı sunan tüm kurum ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ