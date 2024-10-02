Ankara’da, Hollanda’ya giden Türk kadınlarının başarı hikayelerinin anlatıldığı serginin açılışına, önceki Çorum Milletvekili İlksen Ceritoğlu Kurt ile Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan da katıldı.

Açılışta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türklere Avrupa’da kapılarının açıldığı dönemdeki Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem ve Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands hazır bulundu.

Büyükelçi’yi Çorum’a davet eden Alper Bilan, sergi vesilesiyle bir araya geldiği Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’a da çiçek sundu.