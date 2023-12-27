Türk-İş Çorum İl Temsilcisi, Yol İş 2 Nolu Şube Başkanı İhsan Üçtepe, beraberinde Türk-İş’e bağlı sendikaların şube başkaları ile birlikte Çorum Basın Derneği’ne hayırlı olsun ziyareti düzenledi.

Dernek Başkanı Erkan Karaca ve yönetim kurulu üyeleri; Mustafa Külcü, Kubilay Olcan, Denetleme Kurulu Üyesi; Cuma Şahin, dernek üyeleri Ahmet Temelci ve Bulut Demir ile bir süre sohbet eden Türk-İş heyeti, Çorum’da yeni kurulan ve ilk genel kurulunu yapan Çorum Basın Derneği’nin yönetimini kutlayarak, başarılar diledi.

Ziyarete; İl Temsilcisi İhsan Üçtepe’nin yanı sıra; Belediye – İş Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, Karayolları 1 Nolu Şube Temsilcisi Hüseyin Coşkun, Tes-İş Temsilcisi Saffet Canbaz, Türk Sağlık-İş Çorum İl Başkanı Murat Yurt, İl Özel İdaresi 2 Nolu Genel Sekreteri Ahmet Özdemir ve TOLEYİS İl Temsilcisi Nihat Tekin katıldı

Dernek yöneticileri ile bir süre sohbet eden Türk-İş şube başkanları, Çorum Basın Derneği’nin kuruluşundan dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, birlikte hareket etmenin her zaman başarı ve güzellikler getireceğini savundu. Çorum yerel basınının kamuoyunu bilgilendirme ve kentin sorunlarının çözümünde önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden şube başkanları, dernek çatısı altında bir araya gelen basın mensuplarını tebrik etti.

Dernek Başkanı Erkan Karaca ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk-İş heyetine teşekkür etti.