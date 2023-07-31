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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçiyi temsil eden Türk-İş, Temmuz ayında açlık sınırının 11 bin 658 TL'ye yükseldiğini duyurdu.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 37 bin 974,10 TL'ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' de aylık 15 bin 123,60 TL'ye ulaştı.

MUTFAK ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 107.54 ARTTI

Türk-İş verilerine göre, dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 12.38 oranında gerçekleşti. 7 aylık değişim oranı ise yüzde 43.38 olarak tespit edildi. Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 70,44 oldu. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 107.54 olarak hesaplandı.

190 TL’DEN SATILAN İTHAL KIYMA 269 TL’YE ÇIKTI

Türk-İş ayrıca, Temmuz’da süt ve yoğurt fiyatı değişmezken peynir fiyatlarının ortalama yüzde 4 zamlandığını açıkladı.

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK), Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren marketlerin bir kısmına, Nisan sonu itibarıyla ithal edilmiş olan karkas etleri düşük fiyattan vermesi sayesinde dana kıymanın 190 TL, kuşbaşının 210 TL'den satılmaya başlandığını anımsatan Türk-İş açıklamasında, “Bu ay tekrar zam gelerek 269 TL ve 289 TL'den satıldı” ifadelerine yer verildi.