Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), erkeklerde yeni milli takım teknik ekiplerini açıkladı. A milli takımlarda görevlendirilen 7 kişiden 4’ü Çorumlu.

AVLUCA VE ÖZDEMİR GREKOROMEN MİLLİ TAKIM’DA

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın teknik ekibi Çorumlu eski Dünya şampiyonu Nazmi Avluca, yine eski Avrupa Şampiyonu, hemşehrimiz Bayram Özdemir’in yanı sıra Cenk İldem ve Mahmut Altay'dan oluşuyor. Bu ekibin Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında toplam 22 madalyası ve yine toplam 6 olimpiyat katılımı bulunuyor.

ÇAKMAR VE KALELİ DE SERBESTTE

Serbest Güreş Milli Takımı'nın teknik ekibi ise Abdullah Çakmar, Levent Kaleli ve Tevfik Keleş'ten oluşuyor. Hemşehrimiz Abdullah Çakmar, yıllardır A Milli Takım’da görev yapıyor. Aynı zamanda Türkiye Güreş Federasyonu’nun Çorum Temsilcisi de olan Levent Kaleli ise son dönemde A Milli Takım’da görev yapıyor.

Güreş Milli Takımlarını Paris 2024 Olimpiyatları'na götürecek yeni teknik kadrolar İstanbul-Sarıyer'de kampta olan serbest ve grekoromen güreş milli takımlarının başında görevlerine başladı. Yeni teknik ekipler, hem Türk güreşini seneye Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na götürecek, hem de alt yaş gruplarında başarılar elde eden gençlerle deneyimli isimleri kaynaştırarak güreşin geleceğini inşa edecekler.