Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Eğitim-Sen İstanbul Eyüpsultan’da bir öğrencinin saldırısı sonucu öldürülen Okul Müdürü İbrahim Oktugan için yarın (10 Mayıs 2024 Cuma günü) tüm ülke genelinde derslere girmeme kararı aldı. Bu çerçevede sendika üyesi öğretmenler bugün okulun ilk dersi derslere girmez iken yarın ise tüm derslere girmeyecek.



Genel Başkanlığını Çorumlu hemşehrimiz Talip Geylan’ın yaptığı Türk Eğitim-Sen’den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Yaşanan vahşeti protesto etmek amacıyla bugün ilk derse girmedik. Yarın ise (120 Mayıs Cuma günü) tüm öğretmenlerimizle birlikte iş bırakıyor, İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde yapacağımız açıklama ile “öğretmene şiddete hayır” diyeceğiz. Ayrıca okullarımızda bir hafta süresince siyah kokart, kurdele ile derslere gireceğiz. Meslektaşlarımıza yönelik şiddeti önleyecek etkili tedbirleri getirecek yasal düzenlemeler için ne bekliyorsunuz? Sendikamızın 2019 yılında eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici tedbirlerin alınması ve failler hakkında caydırıcı müeyyideler getirilmesi amacıyla hazırladığı ve milletvekilleri aracılığıyla TBMM’ye ilettiği kanan teklifimiz bir an önce hayata geçirilmelidir”

Talip Geylan tarafından yapılan açıklamada ise; “Meslektaşlarımıza yönelik şiddeti önleyecek etkili tedbirleri getirecek yasal düzenlemelerin yapılması için daha kaç canımızı yitireceğiz? Perşembe günü ilk derse girmiyor ve tüm okullarımızda açıklamalarımızla ses yükselterek 'yeter artık' diyoruz. Cuma günü tüm öğretmenlerimizle birlikte iş bırakıyor, il milli eğitim müdürlükleri önünde yapacağımız basın açıklamalarıyla 'öğretmene şiddete hayır' diyoruz! Tüm meslektaşlarımızı sesimize destek olmaya ve bir hafta süresince siyah kurdele ile derslere girmeye davet ediyoruz” görüşüne yer verildi.

Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı ve Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın da konuyla ilgili yaptığı açıklamada yarın saat 10.00’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki basın açıklamasına tüm eğitimcileri davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)