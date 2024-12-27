Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Mevzuattan Sorumlu Çorum Şube Başkan Yardımcısı Sinan Mol, sendika üyesi meslektaşlarının artırımlı ek dersten faydalanmaları hususunda Çorum İdare Mahkemesi’nde açmış oldukları davayı kazanarak hukuki bir başarıya daha imza atıldığını bildirdi.

Sinan Mol, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans yapmış olanlara %7, doktora yapmış olanlara ise fiilen girdikleri dersler için ek ders ücretleri %20 artırımlı ödenmektedir. Ancak yüksek lisans veya doktora yapmış olmalarına rağmen fiilen derse girmedikleri için; okul/kurum müdürleri, müdür yardımcıları ve rehber öğretmenlere % 7 veya %20 artırımlı ek ders ücreti ödenmemekte ve müdür, müdür yardımcısı ve rehber öğretmenlerimiz bu konuda mağdur edilmekte idi. Sendika üyemiz okul idarecileri ve psikolojik danışman arkadaşlarımızın dilekçelerine verilen olumsuz cevap neticesinde, artırımlı ek dersten faydalanmaları hususunda Çorum İdare Mahkemesinde açmış olduğumuz davayı kazanarak hukuki bir başarıya daha imza atılmıştır. Sendikamız bu durumda olan tüm eğitim çalışanlara hukuk ve mevzuat sekterliğimizce gerekli destek sağlanacaktır. Ayrıca mahkeme süresince desteklerinden dolayı Avukat Özgür Öztekin’e de teşekkür ederiz.”

Editör: HABER MERKEZİ