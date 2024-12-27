Müdürlük, Gezsen Çorum adıyla açtığı sayfada, Çorum’da mutlaka görülmesi gereken tarihi ve turistlik yerleri tanıtıyor.



Çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış; kültür ve sanat geleneğini devam ettiren, değişik kültür ürünlerini ve tarihi mirası bünyesinde barındıran Çorum hakkında video ve görseller beğeni topluyor.



İlçelerde hayata geçirilen ve devam eden kültürel etkinlikleri de paylaşan bu sayfada Çorum'a dair her şey mevcut...



Sizler de Çorum’u Türkiye’ye tanıtmayı amaçlayan Gezsen Çorum sayfasını takip ederek destek olabilirsiniz.



Ayrıca, seyahat, doğa, tarih ve lezzet fotoğraflarınızla sayfada yer almak için #GezsenÇorum hashtagiyle Çorum’a dair fotoğraflar paylaşabilirsiniz.

Gezsen Çorum hesabını buradan takibe alabilirsiniz