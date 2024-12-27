Bahçelievler İlkokulu Müdürü Ender Özcan Özçakır, öğretmen Elif Bahçeci ve öğrenciler ile birlikte “Dilimizin Zenginlikleri” projesi kapsamında hazırlana “İkice Haber” isimli gazeteyi İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret ederek hediye etti.

Bahçelievler İlkokulu’nda 10’ncu sayısı yayınlanan gazete dilin doğru ve etkili kullanımı konusunda öğrencilerde farkındalık kazandırılmayı hedefliyor.

Sınıf Öğretmeni Elif Bahçeci tarafından 5 yıldır her yarıyıl sonu çıkarılan gazete ile öğrencilerin derslere karşı olumlu tutum geliştirmelerine katkı sunulması amaçlanıyor. Bunun yanında sınıf gazetesi ile öykü, şiir ve resim gibi alanlarda yetenekli öğrencilerin kendilerini ifade edebilme olanağı sağlanıyor.

Ayrıca bu gazete ile öğrencilerin okuma ve yazma becerilerinin gelişimi ile medya okuryazarlıklarının artırılması amaçlanırken, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Dilimizin Zenginliği” isimli projeye katkı sağlanıyor. Gazete A3 boyutlarında basımı gerçekleştirilerek fiziki olarak da öğrencilere dağıtılıyor.

Milli Eğitim Müdürü Çağlar, öğrencilerle bir süre sohbet ederek gazeteyi inceledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Cemil Çağlar, gazetenin çıkarılmasında emeği geçen herkese gayretleri için teşekkür ederek başarılarının devamını dilediği öğrencileri de tebrik etti.

Editör: SELDA FINDIK