Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, 32 yıldır olduğu gibi bugün de gelecekte de dünya durdukça bayrağımızın göklerde dalgalanması, Türk memurunun dinmeyen sesi, hak mücadelesinin yılmaz neferi olmaya devam edeceklerini söyledi.

1992 yılında Haziran ayında kamu görevlilerinin haklarını korumak ve gözetmek amacındaki cesur yürekli memurların “İlkemiz önce ülkemiz” düsturuyla kurduğu Türkiye Kamu-Sen’in şerefle geçen 32 yılın gururunu yaşadığını dile getiren Selim Aydın; “Çıktığımız bu yolculuğun 32. yılında, vatan ve millet sevgisinin yıkılmaz kalesi, Türk memurunun güçlü ve gür sesi, yılmaz savunucusu olarak, taviz vermediğimiz ilkelerimiz, felsefemiz ve erdemli duruşumuzla Türk sendika hareketinde mümtaz bir yer edindik. Türkiye Kamu-Sen’in ruh bulduğu davanın neferleri olarak kuruluş değerlerine sımsıkı bağlı bir şekilde, fikri alt yapımızı oluşturan eşsiz membaın kıymetinin bilinci içinde sendikal faaliyetlerimizi kararlılıkla yürütüyoruz” dedi.

Türkiye Kamu-Sen olarak kurulduklarından beri memur ile emeklilerin hak ve menfaatlerinin koruyarak geliştirilmesi için kıyasıya mücadele verdiklerini, kurumların verimli olması, kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması için çalıştıklarını ve bu doğrultuda fikirler üreterek öneriler geliştirdiklerini söyleyen Selim Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “32 yıldır, çalışma hayatında her türlü ayrımcılığın yok edilmesi ve hakkaniyetli bir yapının kurulması için samimiyetle mücadele eden tek sivil toplum kuruluşu olduk.

32 yıldır olduğu gibi bundan sonra da kamu görevlilerinin grevli, toplu sözleşmeli, siyaset ve yönetime katılma haklarını içeren sendikal hakların kazanılması ve insanca yaşama yetecek düzeyde refah ücretine kavuşması yolunda verdiğimiz mücadeleyi yükselteceğiz. Bu mücadeleyi verirken milli ve manevi değerlerimizden asla vazgeçmeyecek, ayrımcılara, bölücülere, gizli açık terör destekçilerine asla prim tanımayacağız.

Bu vesileyle kuruluşundan bugüne kadar, başta Kurucu Genel Başkanımız Ali Işıklar olmak üzere, Türkiye Kamu-Sen camiası içinde yer almış, yönetim kademesinde görev yapmış, üye olmuş, destek vermiş herkese teşekkür ediyor; ailemize kattıkları değerden dolayı minnetlerimizi ifade ediyor, ebedi aleme irtihal eden tüm dava arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz”

Editör: HABER MERKEZİ