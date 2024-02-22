Çorum Eczacı Odası, Türk eczacılığının geleceğini şekillendirmek ve mesleğin geleceğe donanımlı, yetkin ve etkin bir şekilde hazırlanmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir proje olan "Eczacılığın Yol Haritası"nı ortaya koydu. Bu proje, eczacılık mesleğinin önümüzdeki 5, 10 ve 25 yıllık süreçte nasıl evrileceğini belirlemek için 40 ana madde üzerine şekilleniyor.

Oda Başkanı Ecz.Erol Afacan, projenin önemine vurgu yaparak, "Türk eczacılığının daha da ileriye taşınması ve mesleğimizin geleceğe hazırlanması adına bu kapsamlı projeyi hazırladık. Türk Eczacıları Birliği'ne gönderdiğimiz bu yol haritası, sektörümüzün gelecek stratejilerini belirlemek ve eczacılarımızı daha güçlü kılmak için önemli bir adımdır" dedi.

Afacan, projenin ana hatlarını şu şekilde özetledi:

Eczacılık mesleğinin gelecek 5-10-25 yıllık strateji planlarından Eczacılık mesleği kanunlarının revizyon çalışmalarına Eczacılık mesleğinde pratisyen ve uzmanlık kavramlarına 3 Boyutlu Yazıcılarla İlaç Üretimlerine Eczacılıkta Emeklilik Sistemine Yerli ve Milli İlaç Etken Madde Girişimi gibi 40 ana madde üzerinde şekillenen projenin detayları Çorum Eczacı Odası web sitesinde yayınlandı ve Türk Eczacıları Birliği'ne de iletilerek destek istendi.

Proje, Türk eczacılığının geleceğine ışık tutarak sağlam adımların atılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.