Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Ecz. Arman Üney, II. Başkan Ecz. Cenk Kes, Sayman Ecz. Uğur Elik, Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Alper Pehlivanlı ve bölge eczacı odası başkanlarından oluşan heyet, 12. Dönem Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete; 6. Bölge Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan, 37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanı Ecz. Bahadır Eren, 41. Bölge Tokat Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tamer Tekeli, 24. Bölge Ordu Eczacı Odası Başkanı Ecz. Hakan Öztekin, 47. Bölge Amasya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Serkan Zobu, 22. Bölge Malatya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ebru Sönmez ve bölge eczacı odalarının yöneticileri katıldı.

Çorum Eczacı Odası’nı temsilen Başkan Ecz. Erol Afacan, Genel Sekreter Ecz. Çelebi Ayvaz, Sayman Ecz. Doğuhan Koçak, Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz. Abdul Samed Erdal, Ecz. Serhat Battal Külük, Ecz. Ceyhun Karakuş, Ecz. Ayşenur Kaya ile Büyük Kongre Delegeleri Ecz. Sönmez Çalışkan ve Ecz. Hamdi Kartal hazır bulundu.

Toplantıda, eczacılık mesleğinin mevcut durumu, örgüt yapısının güçlendirilmesi, çözüm önerileri ve mesleğin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi