Çorum Eczacı Odası tarafından düzenlenen 12. dönemin ilk eğitimi, “Deaktivasyon ve SGK Hukuku” başlığıyla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapıldı. Eğitim, Hukukçu Ecz. Mehmet Emin Demirtaş’ın sunumuyla, çok sayıda eczacının katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda, mesleki uygulamalarda karşılaşılabilecek hukuki sorumluluklar, eczacıların hak ve yükümlülükleri ile İlaç Takip Sistemi (İTS) kapsamında yürütülen deaktivasyon süreci detaylı şekilde ele alındı. Eğitim, eczacılara hem mesleki hem hukuki açıdan yol gösterici nitelikte oldu.

Çorum Eczacı Odası, katkılarından dolayı Hukukçu Ecz. Mehmet Emin Demirtaş’a teşekkür ederek, meslektaşlarına başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi