Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çorum İl Başkanı Gürol Matpan, 17 Ekim Astsubaylar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Matpan açıklamasında, TEMAD’ın kuruluş tarihinden bu yana geçen 41 yıla vurgu yaparak, 17 Ekim’in 2011 yılından itibaren “Astsubaylar Günü” olarak kutlandığını hatırlattı.

Matpan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’nin (TEMAD) kuruluş tarihi olan 17 Ekim 1984 yılından esinlenerek, 17 Ekim 2011 tarihinden itibaren ‘Astsubaylar Günü’ olarak kutlanmaktadır.

Bu yıl TEMAD’ın 41’inci kuruluş yıldönümünü kutlamaktayız. Biz astsubaylar; ülkesine hizmet için gözünü budaktan esirgemeyen, vatanımızın savunmasında karada, havada ve denizde (Mavi Vatan) görev yapan, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde can siperâne hizmet eden emekli ve muvazzaf personeliz.”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde fedakârlık ve kahramanlığın simgesi olan astsubayların, milletin huzuru ve güvenliği için yurt içinde ve yurt dışında özveriyle görev yaptıklarını belirten Matpan, “Vatan sevgisinin, fedakârlığın ve kahramanlığın timsali olan astsubaylarımızın ve şu anda görev başındaki meslektaşlarımızın 17 Ekim Astsubaylar Günü’nü kutluyor; muvazzaf astsubaylarımıza kazasız, belasız, hayırlı görevler diliyorum. Ebediyete intikal eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve tüm meslektaşlarımı minnetle anıyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi