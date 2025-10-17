SUN-KA U.S., Las Vegas Convention Center’da düzenlenen dünyanın en büyük ambalaj ve işleme fuarlarından biri olan PACK EXPO 2025’te yerini aldı.

40’tan fazla ülkeden binlerce katılımcı ve yüzlerce firmanın buluştuğu fuarda SUN-KA U.S., SU-30086 numaralı standında sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve güç vizyonunu tanıtarak küresel iş birliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Firmanın fuardaki varlığı, global pazarda daha güçlü bir şekilde konumlanmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Muhabir: Haber Merkezi