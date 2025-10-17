Çorum Çölyak Derneği, Hitit Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Hitit’e Hoş Geldin Şenliği” etkinliğine katılarak çölyak farkındalığı standı açtı.

Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, Başkan Yardımcısı Hacer Kesici, Genel Sekreter Ahmet Kaya ve dernek üyeleri Derya Köroğlu ile Raife Mübarra Özsoy’un katıldığı şenlikte çölyak hastalığı hakkında bilgilendirmeler yapılırken, öğrencilere glutensiz yaşam konusunda farkındalık kazandırıldı.

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, akademik ve idari personel, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler çölyak standına yoğun ilgi gösterdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, şenlikte yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi:

“Kampüs atmosferini renklendiren bu güzel şenlikte Çorum Çölyak Derneği olarak yer almanın mutluluğu ve onurunu yaşıyoruz. Çölyak farkındalığı oluşturacak çok faydalı bir etkinlik oldu. Bilgilerimizi paylaştık, derneğimizi tanıttık, çölyaklı öğrencilerimizle tanışma fırsatı bulduk. Genel Sekreterimiz Ahmet Kaya’nın koordinasyonunda, üniversitemizle birlikte yeni projeler geliştirip yürütmeye devam edeceğiz. Bize bu imkânı sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ