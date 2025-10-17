Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, hakim, savcı, adliye personeli, avukatlar ve vatandaşların destek verdiği kermesten elde edilen gelirin Gazze’deki mazlumlara ulaştırılacağı açıklandı.

Etkinlikte konuşan Baro Başkanı Kalıpcı, birlik ve dayanışma ruhuyla yapılan her yardımın anlamlı olduğunu belirterek, “Mazlum kardeşlerimizin yarasına merhem olabilmek için atılan her adım çok kıymetlidir.” ifadelerini kullandı.

Kalıpcı, “Gazze’ye destek amacıyla düzenlenen yardım kermesine ilgi gösteren, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.” diyerek, baro olarak her zaman insani dayanışmanın yanında olduklarını vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi