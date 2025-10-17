Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü görevine yeni atanan Mustafa Göncü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında, SGK Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi (SSGM) Müdürü Ecz. Yakup Şahin ve merkezde görev yapan oda üyesi Ecz. Evren Dinler ile de bir araya gelen heyet, mevcut iş birliklerinin yeni dönemde de artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede ayrıca, SSGM’de görev yapan eczacıların özlük haklarına ilişkin taleplerin, Türk Eczacıları Birliği (TEB) nezdinde iletildiği bilgisi paylaşıldı. Eczacı Odası yönetimi, bu konuların yakından takipçisi olacaklarını da özellikle vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi