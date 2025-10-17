Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu, iş birliklerinde gösterdikleri desteklerden dolayı Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Erol Afacan ve yönetim kurulu üyeleri, gerçekleştirdikleri ziyarette, TSO’nun her zaman yanlarında olduğunu ve desteklerini hiçbir zaman esirgemediğini belirterek, gösterilen iş birliği için teşekkürlerini iletti.

Ecz. Afacan, TSO’nun Çorum’a kazandırdığı yeni konferans salonunun önemine de değinerek, “Bu güzel mekânın, bilimin ve sanatın gelişeceği sayısız etkinliğe ev sahipliği yapmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi