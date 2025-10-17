Osmancık İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri Hatice Kübra Kazancı ve İrem Topuz’un birlikte kaleme aldığı “Farklı Bir Uzay” adlı kitap Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenirken, her iki öğrenciye de “Çocuk Yazar” unvanı verildi.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Hatice Kübra Kazancı ve İrem Topuz’u makamında kabul ederek, başarılarından dolayı tebrik ederek, ödüllendirdi.

Yazdıkları kitap ve elde ettikleri unvanla Osmancık’ın gururu olan Hatice Kübra Kazancı ve İrem Topuz’un birlikte kaleme aldığı “Farklı Bir Uzay” adlı kitap, Kitap Kurdu ve D&R’da basılarak satışa sunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi