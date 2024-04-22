Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi" kapsamında ülke genelinde düzenlenen yüzme yarışlarında Çorum ayağı tamamlandı. Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yarışlara toplam 130 sporcu katıldı. Renkli görüntülere sahne olan yüzme yarışlarına sporcu aileleri de yoğun ilgi gösterirken, yarışlar 8 kategoride yapıldı.



Yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde;

9-10 yaş kızlar: 1.Linda Derin Oğuzhan, 2.Leyla Sakaoğlu, 3.Duru İlkutlu.

9-10 yaş erkekler: 1.Hamza Otlak, 2.Berat Gözüyılmaz, 3.Mert Burak Ercan.

11-13 yaş kızlar: 1.Deniz Ece Dugan, 2.Şebnem Burçe Çıldır, 3.Yağmur Balaban.

11-13 yaş erkekler: 1.Osman Efe Yıldırım, 2.Alp Ceyhan, 3.Egemen Battal.

14-16 yaş kızlar: 1.Derin Solmaz, 2.Rümeysa Hatun Özel, 3.Neva Nur Örten.

14-16 yaş erkekler: 1.Gökhan Efe Saraç, 2.Arda Gezer, 3.Suhan Kırış.

17-21 yaş kızlar: 1.Gökçe Pınar Erden.

17-21 yaş erkekler: 1.Ahmet Kağan Üstünay, 2.Utku Kaan Ünlü, 3.Mustafa Suna.

36-42 yaş erkekler: 1.Turgay Karaçam.

43-49 yaş kadınlar: 1.Julide Kıvrak, 2.Serap Şahin.

43-39 yaş erkekler: 1.Ferhat Almalı, 2.Salih Hoşbak.

50-59 yaş erkekler: 1.Feyzullah Yavuzdoğan, 2.Hasan Dugan.

60+ yaş erkekler: 1.Ayçin Kul.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.



