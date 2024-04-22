Muay Thai (Tayland boksu) Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası Antalya’da yapıldı. Şampiyonada mücadele eden Çorumlu sporcular 2 şampiyonluk, 1 ikincilik, 1 üçüncülük elde etti.

Büyek erkekler A class elit 57 kiloda ringe çıkan Abdussamet Uğurlu tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu ve koleksiyonuna bir birincilik madalyası daha ekledi.

Büyük erkekler Elitler kategorisinde mücadele eden Ege Zerin de Abdussamet Uğurlu gibi tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Genç kızlar 63,5 kiloda mücadele eden Nisa Güneş, finalde yenilerek Türkiye ikincisi oldu ve şampiyonayı gümüş madalya ile kapattı.

Genç kızlar 67 kiloda mücadele eden Elanur Akça ise madalya maçını kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.