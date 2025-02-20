Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 22 Şubat Cumartesi günü, sahasında Adanaspor’la oynayacağı maçta Eskişehir bölgesi üst klasman hakemi Turgut Doman düdük çalacak. Çorum Şehir Stadı’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Turgut Doman’ın yardımcılıklarını Erzurum bölgesinden Ömer Lütfi Aydın ile Trabzon bölgesinden Kadir Beyaz yapacak. İzmir bölgesinden Berk Sipahi ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

ÇORUM’UN İKİ MAÇINI YÖNETTİ

39 yaşındaki orta hakem Turgut Doman, daha önce Ahlatcı Çorum FK’nın 2 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 2016-2017 sezonunun 20.hafta maçında, İstanbul’da Beylerbeyi ile, geçen sezonun ise 33.hafta maçında, sahasında Şanlıurfaspor’la 1-1 berabere kaldı.

ADANASPOR 6 MAÇTA 10 PUAN TOPLADI

Turgut Doman, Adanaspor’un ise 6 maçını yönetti. Turuncu-beyazlı ekip bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak 10 puan topladı. Toros Kaplanları, Doman’ın yönettiği maçlarda Karabükspor’u 1-0, Bursaspor’u 3-1, Manisa FK’yı 2-0 yenerken, İstanbulspor’la 2-2 berabere kalıp, Ankaragücü’nü 2-0, Fatih Karagümrük’e ise 4-0 yenildi.

21 ŞUBAT CUMA

20.00Manisa FK-Boluspor

Burak Olcar (Ankara)

22 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Keçiörengücü-Gençlerbirliği

Burak Pakkan (Ankara)

13.30 Şanlıurfaspor-Kocaelispor

Sarper Barış Saka (Antalya)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor

Turgut Doman (Eskişehir)

19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük

Mehmet Türkmen (İstanbul)

19.00 Ankaragücü-Bandırmaspor

Batuhan Kolak (Antalya)

23 ŞUBAT PAZAR

13.30 Erzurumspor-A.H. Iğdır FK

Arda Kardeşler (Bursa)

13.30 Pendikspor-Esenler Erokspor

İlker Yasin Avcı (İstanbul)

16.00 Amed Sportif-Yeni Malatyaspor

Melih Kurt (Trabzon)

19.00 Ümraniyespor-Sakaryaspor

Davut Dakul Çelik (İzmir)