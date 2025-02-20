Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 22 Şubat Cumartesi günü, sahasında Adanaspor’la oynayacağı maçta Eskişehir bölgesi üst klasman hakemi Turgut Doman düdük çalacak. Çorum Şehir Stadı’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Turgut Doman’ın yardımcılıklarını Erzurum bölgesinden Ömer Lütfi Aydın ile Trabzon bölgesinden Kadir Beyaz yapacak. İzmir bölgesinden Berk Sipahi ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.
ÇORUM’UN İKİ MAÇINI YÖNETTİ
39 yaşındaki orta hakem Turgut Doman, daha önce Ahlatcı Çorum FK’nın 2 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 2016-2017 sezonunun 20.hafta maçında, İstanbul’da Beylerbeyi ile, geçen sezonun ise 33.hafta maçında, sahasında Şanlıurfaspor’la 1-1 berabere kaldı.
ADANASPOR 6 MAÇTA 10 PUAN TOPLADI
Turgut Doman, Adanaspor’un ise 6 maçını yönetti. Turuncu-beyazlı ekip bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak 10 puan topladı. Toros Kaplanları, Doman’ın yönettiği maçlarda Karabükspor’u 1-0, Bursaspor’u 3-1, Manisa FK’yı 2-0 yenerken, İstanbulspor’la 2-2 berabere kalıp, Ankaragücü’nü 2-0, Fatih Karagümrük’e ise 4-0 yenildi.
21 ŞUBAT CUMA
20.00Manisa FK-Boluspor
Burak Olcar (Ankara)
22 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Keçiörengücü-Gençlerbirliği
Burak Pakkan (Ankara)
13.30 Şanlıurfaspor-Kocaelispor
Sarper Barış Saka (Antalya)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor
Turgut Doman (Eskişehir)
19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük
Mehmet Türkmen (İstanbul)
19.00 Ankaragücü-Bandırmaspor
Batuhan Kolak (Antalya)
23 ŞUBAT PAZAR
13.30 Erzurumspor-A.H. Iğdır FK
Arda Kardeşler (Bursa)
13.30 Pendikspor-Esenler Erokspor
İlker Yasin Avcı (İstanbul)
16.00 Amed Sportif-Yeni Malatyaspor
Melih Kurt (Trabzon)
19.00 Ümraniyespor-Sakaryaspor
Davut Dakul Çelik (İzmir)