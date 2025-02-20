Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 27, 28 ve 29.haftaların maç programı açıklandı. Tüm takımlar 9 günde 3 maç oynayacak.

IĞDIR MAÇI 1 MART’TA

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 27.hafta maçları 28 Şubat-3 Mart tarihlerinde oynanacak. Ahlatcı Çorum FK, 1 Mart Cumartesi günü, Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak. Iğdır Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

28’İNCİ MAÇLAR HAFTA İÇİ

Ligde 28.hafta maçları 4-6 Mart tarihlerinde oynanacak olup, Ahlatcı Çorum FK, 5 Mart Çarşamba günü, Boluspor’u konuk edecek. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

G.BİRLİĞİ MAÇI 9 MART PAZAR

29.hafta karşılaşmaları ise 8-10 Mart tarihlerinde oynanacak. Ahlatcı Çorum FK, 9 Mart Pazar günü, Başkent temsilcilerinden Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak bu maç da yine saat 16.00’da başlayacak.