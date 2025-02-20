Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarının 6 haftalık periyodunda henüz kafa golü atamadı.

Geride kalan 25 haftalık periyotta, 10 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi alarak 38 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK, attığı 32 gole karşılık 24 gol yedi. Kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarının ilk 6 haftasında, ilk yarının 6 haftalık periyoduna göre daha başarılı sonuçlar aldı. İlk yarıya göre 3 puan daha fazla puan toplayan,3 gol daha fazla gol atıp, 2 gol daha az yiyen Çorum temsilcisi, ikinci yarıda henüz kafa golü atamadı.

İlk 6 haftada rakip fileleri 7 kez havalandıran Ahlatcı Çorum FK, bu gollerin 1’i penaltıdan olmak üzere 5’ini ayakla, 2’sini ise kafayla attı. Geraldo ve Avounou kafa gollerini atan oyuncular oldular.

Kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarının aynı periyodunda ise 10 gol attı. Kafa ve penaltı golü bulunmayan kırmızı-siyahlı ekip tüm golleri ayakla atıldı.

EN ÇOK AYAK GOLÜ YEDİ

Ahlatcı Çorum FK, ilk 6 haftada kalesinde 8 gol görürken, bu gollerin 6’sı ayakla, 2’si kafayla atıldı. Kırmızı-siyahlı ekip ikinci yarının aynı periyodunda kalesinde 6 gole engel olamazken, 4 ayak golü, 1 kafa golü, 1 de penaltı golü yedi.

32 GOLÜN SADECE 5’İ KAFAYLA

Ahlatcı Çorum FK, ligin geride kalan 25 haftalık periyodunda rakip fileleri 32 kez havalandırırken, bu gollerin 3’ü penaltıdan olmak üzere 27’si ayakla, sadece 5’i kafayla atıldı. Kafa golleri Geraldo, Avounou, Suatve Kadir’den geldi. Kadir, 2 golle Ahlatcı Çorum FK’nın en çok kafa golü atan oyuncusu oldu.

KAFAYLA 5, AYAKLA 19 GOL YEDİ

Çorum temsilcisi, 25 maçta kalesinde 24 gol görürken, bu gollerin 5’i kafayla, 2’si penaltıdan, 19’u ise ayakla atıldı.