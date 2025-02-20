Ahlatcı Çorum FK’nın Cumartesi günü 26.hafta maçında konuk edeceği Adanaspor, deplasmanda puana hasret kaldı. Turuncu-beyazlı ekip 23 Aralık’taki 2-0’lık Gençlerbirliği galibiyetinden sonra çıktığı 4 deplasman maçını da kaybetti.

PUANLARIN 14’Ü İÇERİDE

25 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik, 13 yenilgi alarak 20 puan toplayan ve 20 takımlı ligde 19.sırada yer alan Adanaspor, puanların çoğunu iç saha maçlarında topladı. Ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Adanaspor, sahasında oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik4 yenilgi alırken, hanesine 14 puan yazdırdı.

DEPLASMANDA 6 PUAN

Toros kaplanları, deplasmanda ise 13 maça çıktılar. Sadece Gençlerbirliği’ni 2-0 yenerek 1 kez kazanabilen Adanaspor, Manisa FK, Ankaragücü ve İstanbulspor’la da 0-0 berabere kalarak 6 puan toplayabildi.

Deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini 23 Aralık’ta Gençlerbirliği’ne karşı 2-0’lık skorla alan Adanaspor, puansız Yeni Malatyaspor’un ardından ligin en kötü ikinci deplasman takımı olarak dikkat çekiyor.