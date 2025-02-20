Ahlatcı Çorum FK’nın Kocaelispor’a 2-0 yenildiği maçın 56.dakikasında, Markao’ya yaptığı sert faul nedeniyle kırmızı kart gören Ferhat Yazgan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, kaptan Ferhat’ı “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 433.maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti. Deneyimli futbolcunun cezası bugün belli olacak olup, en az 2 maç cezaya çarptırılması bekleniyor.

Öte yandan, Ahlatcı Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Adanaspor’un da çok sayıda mensubu gecen haftaki Ümraniyespor maçıyla ilgili olarak disiplin kuruluna sevk edildi. Kulüp Başkanı Ergin Göleli “talimatlara aykırı hareketi”, idareciler Ergün Özden ve Levent Can Pütün “hakareti” ve “talimatlara aykırı hareketi”, idareci Birkan Budak “sportmenliğe aykırı hareketi” ve “tedbire uymaması” nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiler.